Maljevac bo s pogajalsko skupino ESS razpravljal o predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 6. julija - Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, ki je zagotovil usklajevanje z deležniki vse do obravnave predloga zakona o dolgotrajni oskrbi v DZ, se bo danes sestal s pogajalsko skupino Ekonomsko-socialnega sveta, je potrdil za STA. Sindikati in delodajalci so nezadovoljni, ker je vlada potrdila predlog, ki ni usklajen z njimi.