Tuje tiskovne agencije o Sloveniji

Ljubljana, 5. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da so policisti v Kranju zasegli več kot 19 kilogramov amfetamina. Poročale so tudi o jahti slovenskega poslovneža, ki je nasedla na Krku, ter o srečanju zunanjih ministrov Slovenije, Hrvaške in Italije, ki bo prihodnji ponedeljek v Anconi.