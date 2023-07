Policijski specialci v Grosupljem prijeli oboroženo osebo

Grosuplje, 5. julija - Policija izvaja hišno preiskavo na naslovu v Grosupljem, kjer so v torek popoldne posredovali policisti specialne enote. Kot so danes za STA pojasnili na Policijski upravi (PU) Ljubljana, so v akciji prijeli oboroženo osebo, pri tem pa ni bil nihče poškodovan.