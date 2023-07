Ljubljana, 5. julija - Agencija RS za okolje (Arso) opozarja, da bodo danes zvečer in v prvem delu noči na četrtek v večjem delu Slovenije možna krajevna neurja. Arso je za celotno območje države prav tako izdal oranžno vremensko opozorilo. Napovedali pa so tudi možnost močnejših nalivov s točo, močnejši piš veter, udare strel in možnost poplav.