Evropske borze v rdečem; dražja nafta, šibkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 5. julija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so današnje trgovanje končali v rdečem. Po poročanju tujih agencij so na trgovanje vplivali slabša gospodarska poročila s Kitajske in iz območja z evrom, vlagatelje skrbijo tudi napeti odnosi med Pekingom in Washingtonom. Nafta se je danes podražila, evro pa je v primerjavi z dolarjem padel.