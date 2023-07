Pred kolesarji na Touru zdaj še ena pirenejska etapa

Pau, 6. julija - Na kolesarski dirki po Franciji bo danes na sporedu šesta etapa od Tarbesa do Cauterets-Cambasqua (144,9 km). V skupnem seštevku je v sredo prišlo do številnih sprememb, slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) pa je v peti etapi izgubil več kot minuto proti lanskemu zmagovalcu Jonasu Vingegaardu (Jumbo-Visma).