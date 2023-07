Kaja Juvan čez prvo oviro v Wimbledonu

Wimbledon, 5. julija - Slovenska teniška igralka Kaja Juvan se je uvrstila v drugi krog turnirja za grand slam v Wimbledonu. Dvaindvajsetletna Ljubljančanka je pot do zmage nad Rusinjo Margarito Betovo tlakovala že v torek, ko je do prekinitve vodila s 6:0 in 4:3, danes pa je dokončala svoje delo ter po uri in desetih minutah slavila s 6:0 in 6:3.