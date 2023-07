Vojni veterani na 37. pohodu na Triglav

Pokljuka, 7. julija - Člani združenja borcev za vrednote NOB, veterani vojne za Slovenijo in slovenski časniki so se danes podali z Rudnega polja na tradicionalni, že 37. spominski pohod na Triglav. Pohodniki iz bolj oddaljenih krajev pa so se na pot odpravili že v minulih dneh. Zaključna slovesnost bo po vrnitvi s Triglava v soboto na Pokljuki.