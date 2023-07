V Kropi praznujejo kovaški šmaren

Kropa, 8. julija - Turistično društvo Kropa v sodelovanju z drugimi društvi in posamezniki danes pripravlja tradicionalni praznik kroparskih kovačev kovaški šmaren. Prireditev bo ponudila kulturne, etnološke, športne, zabavne in družabne dogodke, dogajanje pa bo tradicionalno povezano z razvojem železarske obrti in industrije v Kropi.