Novela zakona o političnih strankah po mnenju zunajparlamentarnih strank onemogoča njihovo delo

pripravila Lea Majcen

Ljubljana, 6. julija - Danes sprejeta novela zakona o političnih strankah, ki med drugim spreminja financiranje strank, v boljši položaj postavlja parlamentarne stranke in onemogoča delo zunajparlamentarnih, za STA opozarjajo v SLS, Vesni in Piratih. Zakon namreč zmanjšuje delež proračunskih sredstev za fiksne prejemke, do katerih so upravičene stranke.