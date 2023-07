DS pričakuje čimprejšnjo odločitev vlade o lokaciji gorenjske bolnišnice

Ljubljana, 5. julija - Državni svet je na današnji seji sprejel sklep, s katerim poziva vlado oziroma ministrstvo za zdravje, da se v 30 dneh opredeli do zaključkov posveta o lokaciji nove gorenjske regijske bolnišnice in dodatnih sklepih, ki jih je na to temo sprejel DS. Ta od vlade pričakuje, da čim prej izbere lokacijo za novo bolnišnico.