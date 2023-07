Albanski predsednik prihodnji teden na obisku v Sloveniji

Ljubljana, 5. julija - Prihodnji teden bo v četrtek in petek na obisku v Sloveniji albanski predsednik Bajram Begaj. Predsednica republike Nataša Pirc Musar ga bo sprejela na Gradu Brdo. Namen obiska je utrditi dobre odnose in vsestransko sodelovanje med državama, obenem bo to priložnost za pogovor o napredku Albanije na poti v EU, so sporočili iz urada predsednice.