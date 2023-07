Britanska raziskava: Bobnanje koristilo avtističnim otrokom

London, 5. julija - Britanska raziskava, ki so jo izvedli v okviru posebnega projekta za bobnanje, je pokazala, da so avtistični otroci, ki so se naučili igrati bobne, bolje obvladovali svoja čustva ter imeli manj znakov hiperaktivnosti, nepozornosti in ponavljajočih se gibov telesa. Raziskava je pokazala, da koristi prinaša že 90 minut bobnanja na teden.