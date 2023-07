Dan po prazniku negativna gibanja na Wall Streetu

New York, 5. julija - Tečaji vrednostnih papirjev na borzi na Wall Streetu se v začetku današnjega trgovanja znižujejo. Tako kot danes že vlagatelji na borzah v Aziji so tudi vlagatelji v ZDA zaskrbljeni zaradi kitajskega indeksa nakupnih menedžerjev za storitveni sektor, ki se je junija znižal bolj, kot so pričakovali analitiki.