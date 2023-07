Analiza KPK pokazala številna tveganja za korupcijo v zdravstvu

Ljubljana, 5. julija - KPK je z analizo delovanja javnega sektorja na področju zdravstva pregledala evidenčna in javna naročila 26 javnih zdravstvenih zavodov na sekundarni ravni desetim največjim dobaviteljem medicinske opreme in ugotovila številna tveganja za korupcijo. Pripravila je priporočila, med katerimi so tudi ukrepi za centralizirano vodenje javnih naročil.