Sindikat od Lufthanse takoj zahteva po 3000 evrov na zaposlenega

Frankfurt, 5. julija - Nemški sindikat Verdi želi od letalskega prevoznika Lufthansa doseči, da zaposlenim nemudoma izplača po 3000 evrov nadomestila zaradi inflacije. Za ta četrtek so na zbore delavcev pozvali zaposlene v Frankfurtu, Münchnu, Hamburgu in Düsseldorfu. Akcija naj bi se odvila med odmori in v prostem času, tako da na poslovanje ne bo vplivala.