Meloni: Stališča Italije in Poljske do migracij si ne nasprotujejo

Varšava, 5. julija - Stališča Poljske in Italije glede migracij si ne nasprotujejo, je danes po srečanju s poljskim kolegom Mateuszom Morawieckim v Varšavi poudarila italijanska premierka Giorgia Meloni. Dodala je, da se sama ne more pritoževati nad tistimi, ki zagovarjajo svoje nacionalne interese, in pozvala k zaustavitvi nezakonitega priseljevanja v Evropo.