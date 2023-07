LPP zaradi majhnega števila potnikov ukinja neposredno povezavo med Stožicami in UKC Ljubljana

Ljubljana, 5. julija - Ljubljanski potniški promet (LPP) zaradi majhnega števila potnikov ukinja neposredno avtobusno linijo med postajališčema P+R Stožice in Hrvatski trg. Vzpostavili so jo, da bi zaposlenim na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in Onkološkem inštitutu olajšali prihod na delo, a linija ni zaživela. Ukinili jo bodo 17. julija, so sporočili.