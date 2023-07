Gospodarstveniki opozorili na nastajajočo škodo zaradi prometnih zastojev

Ljubljana, 5. julija - Država, ki nima razvite prometne infrastrukture, po besedah generalne direktorice GZS Vesne Nahtigal ne more računati na gospodarski razvoj. Predstavniki zbornice so danes opozorili na nevzdržne razmere v prometu, zaradi katerih nastaja tudi gospodarska škoda, na neizvajanje strategije razvoja logistike in predolgo umeščanje projektov v prostor.