Cene pri proizvajalcih v območju evra prvič po letu 2020 navzdol

Luxembourg, 5. julija - Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih v državah z evrom so se prvič po dolgem času spet znižale. Maja so bile za 1,5 odstotka nižje kot pred letom dni, je danes sporočil evropski statistični urad Eurostat. Gre za prvi padec po koncu leta 2020. V celotni uniji so se znižale za 0,5 odstotka, v Sloveniji pa so še naprej beležile rast.