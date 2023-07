Britanski javni zdravstveni sistem ob 75. obletnici v globoki krizi

London, 5. julija - Zelo drag za Britance in v globoki krizi, britanski sistem javnega zdravstva NHS, ki je bil prvi univerzalen in brezplačen javni zdravstveni sistem na Zahodu, danes praznuje 75 let obstoja. Obletnico so obeležili z mašo v Westminstrski opatiji, ki se je je ob visokih gostih udeležilo tudi okoli 1500 zdravstvenih delavcev.