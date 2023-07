Postaja za izposojo koles Krčan na Senovem zaradi vandalizma ne bo delovala

Senovo, 5. julija - Postaja za izposojo koles Krčan na Senovem zaradi vandalizma do nadaljnjega ne bo delovala. Kršitelji so namreč od februarja poškodovali več koles in postaj ter s tem povzročili precej škode. Največ tovrstnih dejanj so zaznali na območju Senovega, zato so tam kolesa umaknili iz izposoje, so sporočili z Mestne občine Krško.