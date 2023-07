Minister Felda si je ogledal škodo na Gimnaziji Litija

Litija, 5. julija - Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda si je danes ogledal škodo na Gimnaziji Litija, ki je nastala v ponedeljkovem neurju z orkanskim vetrom. Med drugim je neurje povzročilo poškodbe na strehi gimnazije. Z ravnateljico gimnazije in županom so se pogovorili o popravilu škode in izvedbi pouka v naslednjem šolskem letu.