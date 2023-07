Predlogu novele zakona o kmetijstvu zelena luč pristojnega odbora

Ljubljana, 5. julija - Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je brez glasu proti podprl predlog novele zakona o kmetijstvu, s katerim se določa pravna podlaga za izvedbo zbiranja podatkov o ceni, količini in poreklu v verigi preskrbe s hrano. Sprejeli so tudi več koalicijskih dopolnil, o predlogu bo DZ glasoval na izredni seji v četrtek.