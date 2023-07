Novomeški policisti prijeli Slovenca in več tujcev pri prevozu migrantov

Novo mesto, 5. julija - Novomeški policisti so v torek in v noči na sredo med kontrolo prometa ustavili vozila slovenskih in več tujih registrskih oznak. Ugotovili so, da sta dva tuja državljana in 27-letni državljan Slovenije v vozilih prevažali tuje državljane, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo oziroma ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.