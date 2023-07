Kolumbijska vlada in zadnja aktivna uporniška skupina ELN napovedali prekinitev spopadov

Bogota, 5. julija - Kolumbijska vlada in uporniška Nacionalna osvobodilna vojska (ELN) sta v torek napovedali, da bosta v četrtek ustavili medsebojne napade in spopade, poročajo tuje tiskovne agencije. Pred tem sta se vlada in ELN že junija dogovorili o prekinitvi ognja, ki naj bi začela veljati 3. avgusta, nato pa naj bi nadaljevali s pogovori.