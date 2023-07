Radovljiški policisti prosijo za pomoč pri ugotavljanju identitete poškodovanega kolesarja

Radovljica, 5. julija - Radovljiški policisti prosijo za pomoč pri ugotavljanju identitete kolesarja, ki je v torek okoli 21. ure na cesti proti Lescam v bližini križišča z Dacarjevo ulico padel ter se poškodoval. Kolesar je suhe postave, kratkih svetlih las in klinastega obraza. Vozil je starejše zeleno kolo znamke casinos, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

Po podatkih policistov je moški kolesaril iz smeri Bleda proti Lescam. Oblečen je bil v črne pajkice in belo športno mikico, ki ima na hrbtu sliko jadra. Na glavi je imel črno čelado. Po do zdaj znanih podatkih je bil kolesar v nesreči samoudeležen, padec bi lahko bil posledica zdravstvenega stanja, so sporočili s PU Kranj.

Na kraju padca je zdravstveno osebje uspešno izvedlo reanimacijo in moškega z reševalnim vozilom prepeljalo v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Njegovo zdravstveno stanje je ogroženo. Policisti so kraj zavarovali, opravili ogled in zbirajo obvestila o vseh okoliščinah padca kolesarja.

Zaradi razjasnitve vseh okoliščin padca kolesarja in ugotovitve njegove identitete policisti pozivajo vse, ki bi karkoli vedeli o tem, da se oglasijo ali pokličejo na Policijsko postajo Radovljica na številko 04 537 78 00, na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.