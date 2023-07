V Buckinghamski palači bodo razstavili slike z dvora Henrika VIII.

London, 7. julija - V Buckinghamski palači bodo od letošnjega novembra do aprila naslednje leto razstavljene slike z dvora zloglasnega angleškega kralja Henrika VIII. V ospredju bodo dela slikarja Hansa Holbeina mlajšega, ki je ovekovečil Henrika VIII., njegovih šest žena in druge, ki so igrali pomembno vlogo v zgodovini Tudorjev, poroča britanski BBC.