Najvišje cene zelenjave in sadja na tržnici v Rovinju, visoke tudi drugod na hrvaški obali

Zagreb, 5. julija - Cene zelenjave in sadja na tržnicah na hrvaški obali so bistveno višje kot v notranjosti države, kažejo podatki tržno-informacijskega centra hrvaškega ministrstva za kmetijstvo. Nakupi živil so najcenejši na tržnicah slavonskih mest, najdražji pa v Rovinju, kjer je za kilogram breskev na primer treba odšteti tudi do 12 evrov.