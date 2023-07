Ajdovščina, 5. julija - Na Ljudski univerzi Ajdovščina so s študijskim krožkom Avgurij leta 2021 začeli ozaveščati o pomenu ohranjanja živalskih in rastlinskih vrst in človeškemu vplivu nanj. Delovanje krožka so nadgradili s prizadevanji za vnovično naselitev jerebice v Vipavsko dolino.