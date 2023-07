Na jugovzhodu Kitajske po močnem deževju 15 smrtnih žrtev

Chongqing, 5. julija - Zaradi močnega deževja, ki je v ponedeljek in torek zajelo kitajsko velemesto Chongqing, je umrlo najmanj petnajst ljudi, štiri pa pogrešajo, so danes poročali državni mediji in tuje tiskovne agencije. Pristojne službe na Kitajskem so v torek za osrednji in jugozahodni del države izdale opozorilo pred naravnimi nesrečami zaradi močnega deževja.