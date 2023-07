Na letališčih po vsej Evropi pričakovati kaos in zamude

London, 8. julija - Na letališčih po vsej Evropi je mogoče to poletje po poročanju britanskih medijev pričakovati kaos, prihajalo bo do zamud in preložitev letov. Na številnih letališčih bodo namreč kontrolorji zračnega prometa preobremenjeni. Potnike, ki odhajajo na počitnice, so zato opozorili, da jih čakajo izzivov polni meseci.