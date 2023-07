DZ sprejel zakonski predlog za hitrejše uvajanje OVE

Ljubljana, 6. julija - Poslanci so na današnjem glasovanju z 48 glasovi za in 31 glasovi proti sprejeli zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE), ki bo med drugim podlaga za določitev potencialnih prednostih območij za sončne in vetrne elektrarne. Zakon so podprli v koaliciji, medtem ko mu je opozicija nasprotovala.