Znani bodo rezultati poklicne mature

Ljubljana, 5. julija - Kandidati, ki so poklicno maturo opravljali na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah, bodo danes obveščeni o svojem uspehu. Z rezultati mature bodo seznanjeni v svojih šolah. V ponedeljek bodo na Državnem izpitnem centru predstavili rezultate vseh treh matur - poklicne, splošne in mednarodne.