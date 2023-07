Nemški avtomobilski proizvajalci v precej boljšem položaju

Berlin, 5. julija - Položaj nemških proizvajalcev avtomobilov se je bistveno izboljšal, ugotavlja münchenski inštitut Ifo. Kazalnik, ki meri poslovno okolje panoge, se je junija povzpel na 37,5 točke, potem ko je bil maja pri 28,4 točke. So se pa že peti mesec zapored znižala poslovna pričakovanja in so še na nižji ravni kot v času finančne krize.