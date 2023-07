N1: Po smrti otroka v avtu na CSD Savinjsko-Šaleška uvedli notranjo revizijo

Prebold, 5. julija - Na Centru za socialno delo (CSD) Savinjsko-Šaleška so uvedli notranjo revizijo, poroča portal N1. Policisti so namreč na domu matere otroka, ki je umrl v razgretem avtomobilu, v preteklosti že posredovali v podobnem dogodku in o tem obvestili CSD. Strokovni delavci v konkretnem primeru družine po poročanju N1 niso obiskali na domu.