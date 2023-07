V mariborski Fotogaleriji Stolp razstava Boruta Peterlina

Maribor, 5. julija - V mariborski Fotogaleriji Stolp na Židovski ulici bodo zvečer odprli razstavo novomeškega fotografa Boruta Peterlina z naslovom Nova zemlja/Tišina. Na ogled bodo dela, ki so nastala med letoma 2020 in 2022 in v katerih je umetnik stkal konceptualne in estetizirane avtoportretne akte, postavljene v intimo Kočevskega gozda.