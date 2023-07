Gorenjski kriminalisti 35-letniku zasegli 19 kilogramov amfetamina

Kranj, 5. julija - Gorenjski kriminalisti so sredi junija pri 35-letnemu moškemu iz okolice Kranja v hišni preiskavi našli in zasegli nekaj več kot 19 kilogramov prepovedane droge amfetamin. Zasegli so tudi manjše količine konoplje in njenih produktov ter dve tehtnici, ki ju je uporabljal kot pripomoček za distribuiranje drog, so sporočili s Policijske uprave Kranj.