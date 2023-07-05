Izidi teniškega turnirja v Wimbledonu (1)
Wimbledon, 5. julija - Izidi teniškega turnirja za grand slam v Wimbledonu (1).
* Wimbledon, grand slam (52 milijonov evrov):
- moški, 1. krog:
Carlos Alcaraz (Špa/1) - Jeremy Chardy (Fra) 6:0, 6:2, 7:5;
Andy Murray (VBr) - Ryan Peniston (VBr) 6:3, 6:0, 6:1;
Cameron Norrie (VBr/12) - Tomaš Machač (Češ) 6:3, 4:6, 6:1, 6:4;
Quentin Halys (Fra) - Dan Evans (VBr/27) 6:2, 6:3, 6:7 (5), 6:4;
Tomas Etcheverry (Arg/29) - Bernabe Zapata Miralles (Špa) 6:7 (5), 5:7, 6:3, 6:4, 7:5;
- ženske, 1. krog:
Ons Jabeur (Tun/6) - Magdalena Frech (Pol) 6:3, 6:3;
Elena Ribakina (Kaz/3) - Shelby Rogers (ZDA) 4:6, 6:1, 6:2;
Arina Sabalenka (Blr/2) - Panna Udvardy (Mad) 6:3, 6:1.