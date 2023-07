Biden na dan neodvisnosti gostil vojake in njihove družine

Washington, 5. julija - Ameriški predsednik Joe Biden je na dan neodvisnosti v torek na trati pred Belo hišo gostil vojake in njihove družine ter se jim zahvalil za njihovo služenje. Zagotovil je, da lahko Američani, če stopijo skupaj, dosežejo vse, kar si zamislijo. Praznovali so tudi drugi politiki ter s pikniki, paradami in ognjemeti Američani po vsej državi.