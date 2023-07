Notranje ministrstvo z novim pravilnikom odpravlja ustanovitev dveh novih policijskih postaj

Ljubljana, 4. julija - Zaradi slabih kadrovskih in prostorskih pogojev je policija notranjemu ministrstvu podala pobudo za novelo pravilnika o območjih in sedežih območnih policijskih postaj, s katero odpravlja ustanovitev policijskih postaj Ivančna Gorica in Ljubljana Polje. Osnutek novega pravilnika je ministrstvo že objavilo na e-Upravi, so odgovorili za STA.