V Šmarju pri Jelšah zaključili z gradnjo 30 oskrbovanih stanovanj

Ljubljana, 4. julija - V Šmarju pri Jelšah so končali z gradnjo dveh objektov s skupno 30 novimi javnimi najemnimi oskrbovanimi stanovanj, so sporočili s Stanovanjskega sklada RS. Sklad je za gradnjo stanovanj prispeval 1,44 milijona evrov, EU pa iz naslova načrta za okrevanje in odpornost 656.991 evrov.