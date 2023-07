ZN: Nasilje v Izraelu in na Zahodnem bregu se mora končati

Ženeva/Berlin/London, 4. julija - Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je danes obsodil nasilje, ki je izbruhnilo v Izraelu in na zasedenem Zahodnem bregu, ter pozval h končanju ubijanja, pohabljanja in uničevanja lastnine. Nemčija in Velika Britanija pa sta poudarili, da ima vsaka država pravico do samoobrambe, a da je pri tem treba spoštovati načelo sorazmernosti.