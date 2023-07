Jeseni se začenja sanacija poškodovanega osrednjega kamniškega spomenika NOB

Kamnik, 4. julija - V Kamniku so v teku vse potrebne priprave za demontažo in prestavitev bronastega dela poškodovanega spomenika NOB v delavnico, ki se bo izvedla jeseni. Restavriranje bronaste skulpture bo potekalo v naslednjem letu. Po zaključenih restavratorskih delih bo spomenik postavljen nazaj v park Evropa, so za STA odgovorili iz Občine Kamnik.