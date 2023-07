London/Frankfurt/Pariz, 4. julija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes obrnili navzdol. Vlagatelji so trgovali zadržano, na to je vplivalo tudi to, da danes na Wall Streetu zaradi praznika ni trgovanja. Tečaj evra je zdrsnil navzdol, nafta pa se je podražila.