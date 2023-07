Predlaganim spremembam financiranja političnih strank zelena luč matičnega odbora DZ

Ljubljana, 4. julija - Odbor DZ za notranje zadeve je z 10 glasovi za in nobenim proti prižgal zeleno luč več spremembam financiranja političnih strank. Poslanci SDS so se pri glasovanju vzdržali. Hkrati je odbor zavrnil dopolnila opozicije, po katerih bi lahko stranke finančna sredstva pridobile tudi od samostojnih podjetnikov in pravnih oseb, ki niso v državni lasti.