V strelskem napadu v Philadelphii pet mrtvih

Philadelphia, 4. julija - V streljanju v ameriškem mestu Philadelphia je bilo v ponedeljek zvečer ubitih pet odraslih oseb, dva otroka, stara tri in 12 let, pa sta bila ranjena. Strelca, ki je nosil neprebojni jopič, je policija že prijela. Do streljanj je pred današnjim dnevom neodvisnosti v ZDA prišlo tudi drugod po državi.