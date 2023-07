Macron napovedal zakonodajo za pospešitev obnove po izgredih

Pariz, 4. julija - Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes po pogovoru z župani francoskih mest, ki so jih prizadeli nemiri po smrti 17-letnika, napovedal zakonodaje za pospešitev obnove po izgredih, v katerih so bile uničene številne zgradbe, prevozna sredstva in infrastruktura, poroča francoska tiskovna agencija AFP.