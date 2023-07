Slovenskima filmoma 400.000 evrov podpore Eurimagesa

Strasbourg/Ljubljana, 4. julija - Eurimages bo s skupno 400.00 evri podprl dva slovenska igrana celovečerna filma. To sta celovečerni prvenec Urške Djukić Little Trouble Girls in otroški film Blok 5 Klemna Dvornika. Little Trouble Girls že snemajo, za Blok 5 pa bo prva klapa padla to soboto, so danes sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).