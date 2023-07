Kitajska odpovedala načrtovan obisk Borrella

Peking, 4. julija - Kitajska je odpovedala načrtovan obisk visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella, so danes sporočili iz Bruslja. Do odpovedi obiska, ki je bil po Borrellovi okužbi s koronavirusom z aprila prestavljen na julij, prihaja teden po vrhu EU, na katerem so se voditelji uskladili glede potrebe po zmanjšanju odvisnosti od Kitajske.